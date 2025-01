Direct : L'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza

Après 470 jours de guerre d'extermination, il est prévu que le cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre en vigueur aujourd'hui, après un léger retard dans la remise des noms des prisonniers qui doivent être libérés par la résistance.

Le retard, dû à des raisons techniques, a été exploité par l'occupation pour mener davantage de massacres. Suivez les principaux événements de la journée dans ce direct :

-Message du mouvement Hamas au peuple palestinien à Gaza

Le mouvement de résistance islamique, Hamas, a adressé au peuple palestinien à Gaza "les plus hautes expressions de salutations et de fierté ".

Hamas a confirmé son engagement à mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu à Gaza, précisant qu'il était le fruit de la résilience et de la patience du grand peuple palestinien et de la fermeté héroïque de la résistance face à la machine de destruction sioniste.

Le communiqué a ajouté : "Le monde entier doit aujourd'hui se tenir en admiration devant la fermeté héroïque de notre peuple à Gaza, en reconnaissance de leur patience et de leurs sacrifices au cours de ces 471 jours ".

Le communiqué a poursuivi "nos héros détenus sont sur le point de retrouver la liberté dès aujourd'hui, et nous continuerons à les soutenir jusqu'à ce qu'ils brisent les chaînes du geôlier et respirent l'air de la liberté sous les cieux de la Palestine ".

Hamas a également déclaré "nous suivons les opérations d'acheminement de l'aide et de secours à notre peuple avec toutes les ressources nécessaires, et nous mettons en avant nos efforts pour répondre à tous les besoins en soutien et assistance afin de restaurer la normalité de la vie dans la bande de Gaza ".

Plus tôt aujourd'hui, dimanche, l'accord de cessez-le-feu à Gaza est entré en vigueur, après quelques heures de retard dans son application, en raison de problèmes résolus entre les deux parties principales impliquées dans l'accord.

-Annonce de l'ONU concernant l'entrée des camions d'aide à Gaza

Les Nations Unies ont annoncé dimanche que les premiers camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. L'accord, signé entre la résistance palestinienne et l'occupation, permet l'entrée de 600 camions par jour, chargés d'aide humanitaire.

Menaces de renversement du gouvernement de Netanyahu

Le ministre sioniste des Finances, Bezalel Smotrich, a menacé dimanche de renverser le gouvernement "si nous ne revenons pas au combat dans la bande de Gaza d'une manière qui nous permette de prendre un contrôle total et de la gérer ".

Il a ajouté "nous devons occuper la bande de Gaza et imposer un régime militaire temporaire, car c'est la seule façon de vaincre le Hamas ".

Smotrich avait précédemment souligné qu'il avait obtenu un engagement pour changer la façon de mener la guerre afin d'obtenir une résolution finale à Gaza par un contrôle progressif de celui-ci, après s'être opposé à l'accord de cessez-le-feu.

Il a précisé que le contrôle total de Gaza inclurait l'interdiction d'acheminer de l'aide à Hamas, comme c'est le cas actuellement, ajoutant que c'est la seule manière d'assurer la réalisation des objectifs de la guerre. Il a confirmé : "Je n'accepterai aucune excuse, et je ne resterai pas dans un gouvernement qui arrête la guerre sans continuer jusqu'à la victoire totale et la destruction du Hamas ".

De son côté, son collègue au sein du gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a averti dimanche que l'instabilité au Moyen-Orient continuerait si le Hamas restait au pouvoir dans la bande de Gaza.

Sa'ar a déclaré lors d'une conférence de presse tenue peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu : "Si le Hamas reste au pouvoir, les perturbations régionales qu'il provoque pourraient continuer ".

Sa'ar avait précédemment déclaré que l’entité sioniste n'avait pas atteint les objectifs de la guerre malgré ce qu'il a qualifié de frappes puissantes contre le Hamas, selon la chaîne sioniste 12.

Il a ajouté "pendant des mois, nous n'avons pas pu ramener un seul détenu vivant, donc notre responsabilité en tant que gouvernement est lourde," faisant référence à la nécessité d'accepter l'accord d'échange et le cessez-le-feu.

L’entité sioniste a déclaré que ses objectifs de guerre contre Gaza étaient "d'éliminer le Hamas, de récupérer les captifs et de s'assurer que la bande de Gaza ne représente plus une menace à l'avenir ".

-L'ONU annonce que les premiers camions d'aide humanitaire sont entrés dans Gaza après le cessez-le-feu

Ce dimanche, les Nations Unies ont annoncé que les premiers camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

L'accord conclu entre la résistance palestinienne et l'occupation sioniste prévoit l'entrée de 600 camions chargés d'aide humanitaire.

-Une photo de la police de Gaza choque les sionistes

Dès l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, des membres de la police palestinienne se sont déployés en force dans différentes zones du territoire, comme l'ont montré des images diffusées par la chaîne qatarie "Al Jazeera".

Les vidéos montrant les policiers en action ont largement circulé sur les réseaux sociaux, provoquant un grand étonnement dans l'opinion publique sionistes.

Après plus de 15 mois de bombardements et de destructions, les images des policiers ont prouvé que les forces de sécurité avaient maintenu leur pouvoir. Des analystes ont déclaré à la chaîne sioniste 12 que "ces images sont un défi pour Israël et montrent que la résistance a conservé une grande partie de sa force, contrairement à ce que dit le gouvernement sionistes".

-Démission des ministres du gouvernement d'occupation refusant l'accord de Gaza

Des médias sionistes ont rapporté ce dimanche que le ministre de la Sécurité nationale du gouvernement israélien, Itamar Ben Gvir, ainsi que les ministres de son parti "Force juive", ont démissionné du gouvernement en raison de leur refus de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, qui est entré en vigueur ce dimanche.

Le parti "Force juive" a publié un communiqué indiquant que les ministres Ben Gvir, le ministre du Patrimoine Amihai Eliyahu, et le ministre du Néguev et de la Galilée Yitzhak Wasserlauf ont démissionné du gouvernement en raison de ce qu'ils ont appelé "l'accord de capitulation" avec le Hamas.

Le communiqué du parti stipule que cet accord représente "une concession aux accomplissements de l'armée israélienne dans la guerre, un retrait des forces de l'armée de Gaza, et un arrêt des combats", le qualifiant de "capitulation face au Hamas". Il a aussi critiqué le retrait de l'armée du corridor de Philadelphie à la frontière entre Gaza et l'Égypte, le qualifiant de "concession dangereuse".

La démission de Ben Gvir est survenue après qu'il ait voté contre l'accord lors de la réunion du cabinet vendredi dernier, menaçant de démissionner si l'accord était validé, le qualifiant de "transaction honteuse et pleine de failles".

Le responsable démissionnaire, l'un des principaux architectes du génocide à Gaza, a exprimé dans une vidéo, qu'il se sentait "horrifié" après avoir pris connaissance des détails de l'accord.

Il a également essayé de convaincre le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, de démissionner avec lui si l'accord passait, mais ce dernier s'est contenté de l'opposer lors du vote au sein du gouvernement et du cabinet vendredi et dans la matinée de samedi.

-Le ministère des Affaires étrangères du Qatar annonce la remise des noms des prisonnières

Ce dimanche, le ministère des Affaires étrangères du Qatar a annoncé la remise des noms des trois prisonnières au côté sioniste. Il a précisé que "les trois prisonnières sionistes comprennent l'une d'entre elles qui est de nationalité roumaine, et une autre britannique, ce qui marque ainsi le début du cessez-le-feu ".

600 camions d'aide se dirigent vers Gaza

Ce dimanche matin, 600 camions chargés d'aide humanitaire ont quitté pour le passage de Karem Abu Salem, prêts à entrer dans la bande de Gaza, en parallèle avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

La chaîne sioniste 12 a indiqué que les camions commenceront à entrer dans Gaza via le passage de Karem Abu Salem. Cette initiative fait partie du programme du premier jour de l'accord signé entre le mouvement de résistance islamique "Hamas" et le gouvernement sioniste, qui prévoit le retrait des véhicules militaires des zones résidentielles, la suspension des vols sionistes au-dessus de Gaza pendant 12 heures, et l'entrée de l'aide humanitaire dans Gaza à raison de 600 camions par jour.

Du côté égyptien, le président de l'Association des médecins égyptiens, Osama Abdel-Hai, a annoncé la réouverture des inscriptions pour les médecins souhaitant se porter volontaires pour soigner les blessés du bombardement, préparant les listes des spécialités nécessaires. Il a confirmé que cela s'inscrit dans la responsabilité humanitaire et médicale des médecins égyptiens pour soutenir leurs frères palestiniens.

Selon le communiqué de l'Association des médecins, Abdel-Hai a reçu un appel téléphonique du ministre palestinien de la Santé, Majed Ramadan, qui l'a informé de la situation du secteur de la santé à Gaza. Le ministre palestinien enverra à l'Association les spécialités médicales urgentes dont ils ont besoin.

L'Association a indiqué qu'elle coordonne avec le Croissant-Rouge égyptien et le gouvernement pour préparer les équipes médicales nécessaires et que plus de 2000 médecins sont prêts à entrer dans Gaza en tant que bénévoles pour traiter les blessés.

De son côté, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens "UNRWA" a déclaré ce dimanche qu'elle avait 4000 camions d'aide prêts à entrer dans Gaza, dont la moitié est chargée de nourriture et de farine.

L'UNRWA a également confirmé hier samedi son intention de poursuivre ses activités à Gaza et en Cisjordanie occupée après l'entrée en vigueur du moratoire sioniste sur ses opérations, prévu pour le 30 janvier.

-Le bureau du Premier ministre israélien indique que le cessez-le-feu commencera à 11h15, heure locale.

-Abu Obeida, porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, révèle les noms des prisonnières à libérer aujourd'hui

Abu Obeida, porte-parole des Brigades Ezzedine al-Qassam, a révélé via la chaîne Telegram du mouvement les noms des prisonnières qui seront libérées aujourd'hui, annonçant : "Les Brigades al-Qassam ont décidé aujourd'hui de libérer les prisonnières Romi Gonen, Emily Demari et Doron Shtanbar ".

-Malgré l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'armée d’occupation poursuit ses frappes sur Gaza

Bien que le cessez-le-feu dans Gaza soit entré en vigueur ce dimanche matin, comme prévu par les médiateurs, l'armée d’occupation a continué ses frappes aériennes sur diverses zones de la bande de Gaza, qui subit un génocide depuis 15 mois, ce qui a conduit à la mort de plusieurs martyrs et blessés, selon un communiqué des services de défense civile à Gaza.

Cela intervient alors que le Premier ministre sioniste, Benjamin Netanyahu, a menacé que le cessez-le-feu ne commencerait pas tant que Hamas ne remettrait pas les noms des prisonniers devant être libérés, ce que le mouvement a attribué à des raisons techniques et logistiques. La défense civile de Gaza a annoncé que 9 martyrs étaient tombés à la suite des frappes sionistes dans différentes zones du secteur.

L'agence de presse palestinienne officielle a rapporté que "cinq martyrs sont tombés et plusieurs autres ont été blessés dans une frappe de drone sioniste sur le quartier de Shujaiya à l'est de Gaza ".

Les mêmes sources ont annoncé la mort de quatre Palestiniens et plusieurs blessés dans des frappes sionistes sur Beit Lahiya au nord de Gaza. Avant l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, plusieurs Palestiniens ont été blessés lors des frappes sionistes sur des zones dispersées de la bande de Gaza.