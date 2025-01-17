أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن السينما الجزائرية انطلقت بإرادة ثورية، وما شاهدناه لم يأتِ بالصدفة، فقد كانوا مجاهدين من أجل الوطن.

وقال رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، خلال إلقائه كلمة بمناسبة افتتاح الجلسات الوطنية للسينما: "إنه يصعب الكلام بعد المناظر التي شاهدناها (تم بث وثائقي حول الثورة الجزائرية) حول تاريخ بلادنا، شكرا لكل من كانوا سببا في صنع أمجاد السينما الجزائرية".

كما أكد رئيس الجمهورية "أن هذه الجلسات تعبّر عن الاهتمام الذي نوليه للثقافة أولا، وللنشاط السمعي البصري كأحد روافدها، وتبرز انشغالنا بطموح المبدعين والمثقفين في مجال صناعة السينماتوغرافية".

وقال رئيس الجمهورية إن "الجزائر انطلقت في حركة تنموية رائدة، وآن الأوان لتكون الثقافة تاج هذه الحيوية". وتابع الرئيس تبون قائلا: "لا عقدة لدينا في أن تؤسسوا هيئة وطنية منتخبة لتسيير السينما، وأنتم أحرار فيما تقترحونه من مخرجات لهذه الجلسات الوطنية، لكم الحرية المطلقة في إبداعاتكم الفنية، إلا ما يستهدف الجزائر".

وطمأن الرئيس تبون أهل السينما بـ"حل إشكال التمويل لمشاريعهم الفنية، سواء بالعملة الصعبة أو الوطنية".

وأكد رئيس الجمهورية أن "الجزائر ليست في حاجة إلا لله وأبنائها".