البرلمان الأوروبي يعيد الكرة بخصوص صنصال

يحتضن البرلمان الأوروبي، هذا الأربعاء، نقاشا حول قضية الكاتب الفرانكو - جزائري، بوعلام صنصال، يتوج بإصدار لائحة وفق جدول الأعمال المؤقت للمجلس.

ولم يوضح المجلس الجهة المحركة للطلب لإقامة النقاش، مكتفيا، حسب الوثائق القليلة المتوفرة على الموقع الرسمي للبرلمان، بالإشارة إلى أن الإجراء يندرج ضمن آلية المناقشة المستعجلة التي تعنى بقضايا حقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون.

وتناقش في الجلسة، إضافة إلى قضية صنصال (الثالث في الترتيب)، حالات جون جاك وندو، الخبير العسكري البلجيكي من أصل كونغولي، المسجون منذ 22 ماي الماضي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، و"انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، وحالتي بخشان عزيزي وفريشة مرادي، المحكوم عليها بالإعدام من قبل القضاء الإيراني، وسجن رعية أوروبية.

وتتبع المناقشة بإصدار لائحة يوم الخميس 23 جانفي، حسب الرزنامة. وتعد هذه المرة الثانية، منذ افتتاح العهدة الجديدة للبرلمان الأوروبي، التي تثار فيها قضية الكاتب بوعلام صنصال.

فقد احتضن البرلمان الأوروبي، في 27 نوفمبر الماضي، نقاشا حول قضية صنصال بتحريض من الأعضاء الفرنسيين في المجلس من مختلف التيارات، الذين احتكروا التدخلات خلال المناقشة، مستخدمين تعابير منحطة في حق الجزائر، وخصوصا من قبل رموز أقصى اليمين.

وكان الجانب الفرنسي هدد، في الأسابيع الأخيرة، على ضوء الموقف الجزائري الحازم في قضية صنصال، والملفات الثنائية، باللجوء إلى آليات الاتحاد الأوروبي، للضغط على السلطات الجزائرية.