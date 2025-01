Le Parlement européen relance la débat concernant Boualem Sansal

Le Parlement européen tiendra ce mercredi un débat sur le cas de l'écrivain franco-algérien, Boualem Sansal, qui se conclura par l'adoption d'une résolution selon l'ordre du jour provisoire du Conseil.

Le Conseil n'a pas précisé l'initiative derrière la demande de ce débat, se contentant, selon les documents limités disponibles sur le site officiel du Parlement, de mentionner que cette procédure relève de la discussion urgente concernant les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit.

Lors de la séance, en plus du cas de Sansal (le troisième à l'ordre du jour), seront abordées les situations de Jean-Jacques Wondo, expert militaire belge d'origine congolaise emprisonné depuis le 22 mai dernier en République Démocratique du Congo, les « violations des droits de l'homme en Iran », ainsi que les cas de Pakhshan Azizi et Wrisha Moradi, condamnée à mort par la justice iranienne, et l'emprisonnement d'un ressortissant européen.

Le débat sera suivi de l'adoption d'une résolution le jeudi 23 janvier, selon le calendrier prévu. Il s'agit de la deuxième fois, depuis le début de la nouvelle législature du Parlement européen, que le cas de l'écrivain Boualem Sansal est abordé.

Le 27 novembre dernier, le Parlement européen avait déjà débattu du cas de Sansal, à l'initiative des députés français de diverses sensibilités, qui ont dominé les interventions durant la discussion, utilisant des expressions dégradantes envers l'Algérie, notamment de la part des figures de l'extrême droite.

Récemment, en raison de la position ferme de l'Algérie sur le cas Sansal et les dossiers bilatéraux, la France a menacé, dans les dernières semaines, de recourir aux mécanismes de l'Union européenne pour faire pression sur les autorités algériennes.