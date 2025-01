Le Mouloudia d'Alger face à la malédiction des quarts de finale

Le quart de finale, atteint hier samedi par l’équipe du MC Alger, a constitué un véritable obstacle pour le club lors de ses différentes participations continentales et régionales, car le parcours des joueurs de Bab El Oued s’est souvent arrêté à ce stade.

À l’exception des compétitions régionales, (la coupe du Maghreb arabe au début des années 1970), le MC Alger n’a atteint les demi-finales, dans toutes ses participations continentales et régionales, que ce soit dans les compétitions de la Confédération africaine de football ou celles de l’Union arabe, qu’une seule fois. Cela s’est produit lors de sa première participation continentale à la Coupe d’Afrique des clubs champions 1976, qu’il a remportée, comme on le sait, face au club guinéen Hafia Conakry.

Par la suite, le parcours du MC Alger s’est toujours arrêté en quart de finale, malgré ses nombreuses participations, aussi bien au niveau continental qu’arabe. Cela a commencé en 1977, lorsque les coéquipiers d’Omar Betrouni ont perdu leur titre après avoir été éliminés par les Zambiens de Mufulira Wanderers, avec une victoire en Algérie (2-1) et une défaite en Zambie (2-0). La même situation s’est répétée lors de la participation du club à la même compétition en 1980, après une élimination contre le Canon Yaoundé camerounais à ce même stade (une défaite 0-2 au Cameroun et une victoire 3-1 en Algérie).

Par la suite, les différentes participations continentales du MC Alger se sont arrêtées aux premiers tours préliminaires, comme cela a été le cas face à Al-Ahly (1984), Jeanne d’Arc (2000), Kwara United (2007), Haras El-Hodood (2008) et l’Étoile du Sahel (2015), ou lors de la phase de groupes, comme ce fut le cas en Ligue des champions d’Afrique 2011.

Ensuite, l’espoir est réapparu en 2017 lors de la Coupe de la CAF, après avoir dépassé la phase de groupes. Cependant, le club a de nouveau été éliminé en quart de finale face au Club africain tunisien (victoire 1-0 en Algérie et défaite 0-2 en Tunisie). Le même scénario s’est produit en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique face au Wydad Casablanca, après un match nul (1-1) en Algérie et une défaite d’un but au Maroc.

La situation n’a pas été meilleure dans les différentes participations du MC Alger aux compétitions arabes, notamment à la Ligue des champions arabes, où le club a été éliminé deux fois en quarts de finale : en 2006 face à Al-Ittihad Djeddah après une séance de tirs au but (victoire en Algérie et défaite 1-0 à Djeddah), et en 2006 contre ENPPI d’Égypte (défaite 1-3 en Algérie, puis victoire 2-1 au Caire).

À la lumière de ces chiffres et statistiques, le défi sera grand pour les coéquipiers du capitaine Ayoub Abdellaoui, qui tenteront de briser cette malédiction cette année en atteignant les demi-finales pour la première fois depuis 1976.