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العالم

الرجوب يكذب مزاعم مغربية بشأن تصريح له حول الصحراء الغربية

19 جانفي 2025 ()
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أصدر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب بيانا كذب فيه مزاعم مغربية تخص موقفه من الصحراء الغربية.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بيانا رسميا صدر عن الرجوب، أكد فيه أن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة إليه حول النزاع في الصحراء الغربية " هي تصريحات غير دقيقة، ولم تصدر عنه".

وأرسل الرجوب إضافة إلى البيان الذي أصدره، رسالة عبر قنوات أخرى إلى الحكومة الجزائرية، تتضمن توضيحات بشأن ما نسب اليه، وتأكيده الاعتزاز الدائم  بمواقف الجزائر الداعمة للشعب الفلسطيني.

ويعد بيان الرجوب خيبة أخرى ويلقي بماء بارد على مزاعم صحف مغربية كانت زعمت ان الرجوب قال ان "المغرب من طنجة إلى لكويرة "، والأخيرة تدخل ضمن أراضي الصحراء الغربية المحتلة، في سياق تصريحات أدلى بها عن التحضيرات المغرب لمونديال 2030.

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