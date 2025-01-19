النفط الجزائري الأغلى عربيا خلال عام 2024

حافظ خام مزيج الصحراء الجزائري على الصدارة كأغلى خام عربي خلال 2024، بالرغم من التراجع العام في أسعار خامات النفط العربية نتيجة تباطؤ الطلب العالمي.

ووفق تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة، نشر أمس الأحد، عبر موقعها الالكتروني، بلغ متوسط سعر مزيج الصحراء الجزائري 81.73 دولارًا خلال 2024، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا قدره 1.91 دولارًا مقارنة بعام 2023، ليصبح الأقل تأثرًا بين خامات النفط العربية.

وجاء الخام الجزائري في المرتبة الأولى في قائمة الأغلى عربيًا، متفوقًا على الخام العربي الخفيف السعودي الذي سجل متوسط سعر بلغ 81.49 دولارًا للبرميل، وخام التصدير الكويتي بمتوسط 80.65 دولارًا للبرميل.

ووفق أحدث البيانات الشهرية، توضح قائمة أسعار خامات النفط العربية في 2024، خلال شهر ديسمبر الماضي، تراجع سعر مزيج الصحراء الجزائري بـ 0.3 دولارًا قدر بـ 74.6 دولارًا.

وهذه هي أغلى أسعار خامات النفط العربية في 2024

- مزيج الصحراء الجزائري: 81.73 دولارًا للبرميل.

- العربي الخفيف السعودي: 81.49 دولارًا للبرميل.

- خام التصدير الكويتي: 80.65 دولارًا للبرميل.

- مربان الإماراتي: 79.73 دولارًا للبرميل.

- السدر الليبي: 79.72 دولارًا للبرميل.

- البصرة المتوسط العراقي: 78.37 دولارًا للبرميل.