دخول أزيد من 600 شاحنة مساعدات إلى غزة

شهد قطاع غزة دخول 634 شاحنة مساعدات إنسانية من معابر برية، في أول أيام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد أكثر من 15 شهرا من الإبادة الجماعية الصهيونية. وقال مصدر بوزارة الداخلية في غزة لوكالة الأناضول، اليوم الإثنين: "حتى الساعة السابعة من مساء الأحد (17:00 بتوقيت غرينيتش)، دخلت 634 شاحنة".

وأوضح قائلا: "وصل منها 310 شاحنات إلى شمال غزة، تضمنت وقودا ومستلزمات طبية ومواد غذائية، بالإضافة إلى خضروات وفواكه، إلى جانب 324 شاحنة إلى جنوب القطاع".

ومنذ 24 ماي الماضي، تدخل المساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، بعدما سيطر الجيش الصهيوني على معبر رفح ودمر وأحرق أجزاء منه، ضمن عملية بدأها في المدينة في السابع من الشهر ذاته.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار في مرحلته الأولى على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية إلى القطاع يوميا، وإعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر في اليوم السابع من الاتفاق. وصباح أمس الأحد، بدأ سريان وقف لإطلاق النار يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.