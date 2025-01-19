تبسة: وضع حد لشبكة إجرامية تتاجر بالسموم

كشفت مصالح أمن ولاية تبسة عن وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، وحجز 23 ألف و612 قرصا مهلوسا بعاصمة الولاية، حسب ما ورد، اليوم الإثنين، في بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك الأمني.

وجاء في البيان: "بناء على معلومات مؤكدة تفيد بقيام شخص، كان على متن شاحنة تبريد، بنقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية لغرض الاتجار غير المشروع بها، قامت عناصر فرقة البحث والتدخل بتكثيف التحريات، ما مكنها من تحديد الزمان والمكان الذي ينوي المشتبه فيه نقل هذه الكمية من السموم، وفق ذات الوثيقة".



وأضاف البيان: "وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي مكنت من توقيف المركبة وتحويلها إلى مقر الفرقة ومراقبتها، حيث تم العثور على الكمية المذكورة من المؤثرات العقلية مخبأة بطريقة محكمة بلواحق المركبة الداخلية والخارجية، ليتم حجزها وفتح تحقيق معمق في القضية".

كما تم تحديد هوية 9 أشخاص آخرين ضالعين في القضية، تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر الفرقة، حسب ما جاء في ذات البيان. ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية بمدينة تبسة، عن جناية الحصول والشراء والنقل قصد البيع لمؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتي أمرت بإيداعهم الحبس المؤقت.



