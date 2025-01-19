إجراء هام يخص المعتمرين

ذكّرت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، بضرورة التزام المعتمرين بإجراء جديد لدخول الأراضي السعودية.

وأوضح بيان الشركة، الصادر اليوم، أنه "يتوجب على المتوجهين إلى المملكة العربية السعودية، تقديم شهادة تثبت تلقيهم لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ والتأكد من أداء التطعيمات قبل موعد الرحلة بما لا يقل عن 10 أيام".

وأكد البيان، "أنه يقبل فقط التلقيح الدولي الذي يحمل ختما دائريا رسميا للدولة"، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار ابتداء من 10 فيفري 2025، بدلا من التاريخ المعلن سابقا 1 فيفري. ودعت الشركة جميع المعتمرين إلى الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الإعلان.