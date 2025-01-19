إنزال وزاري في ملعب علي لابوانت

تنقل وزير السكن والعمران، طارق بلعريبي، ووزير الرياضة، وليد صادي، صبيحة اليوم الإثنين، إلى ملعب علي عمار، المدعو لابوانت بالدويرة، في زيارة تفقدية، تحسبا لإعادة فتحه من جديد.

وترأس الوزيران اجتماعا ضم الإطارات المكلفة بإنجاز الملعب، وتم الوقوف على انتهاء أشغال الصيانة التي خضع لها في الفترة الماضية.

وقد تقرر بحسب ما جاء في بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة على ضوء هذه الزيارة، تشكيل لجنة مشتركة تضم إطارات من وزارة السكن والعمران ووزارة الرياضة، من أجل وضع آليات لتحويل الملعب من قطاع السكن إلى قطاع الرياضة.

وكان الملعب المذكور، الذي تم تدشينه في 3 جويلية 2024، قد أوصد أبوابه في 22 سبتمبر من العام الماضي، مباشرة بعد أحداث العنف والشغب التي تخللت مباراة مولودية الجزائر واتحاد المنستير، برسم رابطة أبطال إفريقيا، ثم استقبل، استثناء ودون حضور الجمهور، مباراة وحيدة، تلك التي جمعت مولودية الجزائر ونادي بارادو، قبل أن يتم غلقه من جديد.

وكان من المقرر أن يتم تحويل تسيير الملعب من وزارة السكن إلى سوناطراك، الشركة المالكة لمولودية الجزائر، عبر شركة ينشئها المجمع البترولي، تكون معنية بتسيير ومراقبة وصيانة الملعب.