خطوة جديدة لتجسيد ممر الهيدروجين إلى أوروبا

يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، غدا الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية روما، في أعمال الاجتماع الوزاري الأول لوزراء الطاقة للدول المعنية بمشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي " (SoutH2 Corridor)، والذي يضم الجزائر، تونس، إيطاليا، ألمانيا والنمسا.

يهدف هذا اللقاء، حسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، صادر اليوم، إلى "تعزيز علاقات التعاون في مجالات الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين الأخضر بين الدول المعنية بمشروع "ممر الهيدروجين الجنوبي"، الذي يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدول المعنية للانتقال الطاقوي، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام". ومن خلال هذه المشاركة، يضيف البيان "تجدد الجزائر التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مما يعكس رؤيتها الطموحة لأن تكون شريكا أساسيا في الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية وضمان أمن الطاقة للجميع".

كما سينظم، على هامش هذا اللقاء الوزاري، منتدى أعمال يجمع شركات الدول المعنية لرسم خارطة طريق تتضمن المراحل المستقبلية من أجل التجسيد الفعلي لهذا المشروع الطموح، ويأتي هذا المنتدى بعد الإمضاء في وهران، بتاريخ 14 أكتوبر 2024، على مذكرة تفاهم بين شركات الدول الأربع، تهدف إلى تطوير مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي.

للإشارة، سيكون وزير الدولة وزير الطاقة، محمد عرقاب، مرفقا بوفد رفيع المستوى، يضم كاتب الدولة المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، والرئيسين المديرين العامين لمجمعي سوناطراك وسونلغاز، رشيد حشيشي ومراد عجال.