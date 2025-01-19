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المجلس الشعبي الوطني يوظف

20 جانفي 2025 ()
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أعلنت إدارة المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، عن فتح مسابقة للتوظيف على أساس الاختبار.

وأفاد المجلس في منشور له عبر حسابه على "الفايسبوك"، بأن نمط التوظيف يكون على أساس اختبار كتابي وشفوي، للالتحاق برتبتي مساعد تشريعي مستشار ومساعد تشريعي رئيسي، حيث حدد عدد مناصب التوظيف بـ12 منصبا.

وأضاف المنشور، أنه "يجب على المترشحين أن يكونوا حائزين على شهادة الدكتوراه أو شهادة ماجستير أو الماتسر وإثبات سنتين على الأقل خبرة مهنية في مجال التخصص".

وحدد المجلس شروط الالتحاق بالمسابقة، فعلى المترشحين أن لا يتجاوز سنهم 35 سنة، بالنسبة للمساعد التشريعي الرئيسي، و40 سنة على الأكثر للمساعد التشريعي المستشار، عند آخر أجل للتسجيل في المسابقة.

وآخر أجل للتسجيل في المسابقة وتحميل ملف الترشح، حدد بـ15 يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان.

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