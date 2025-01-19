"المناخ أثر على لاعبينا والحكم ظلمنا"

أكد مدرب شباب قسنطينة، خير الدين مضوي، اليوم، في مطار قسنطينة بعد العودة من عاصمة تنزانيا دار السلام أن فريقه كان في بداية مباراة سيمبا الأفضل من جميع النواحي، مشيرا إلى أن الحكم أثر على نتيجة اللقاء بعدم منحه ضربة جزاء لصالح المهاجم بن شاعة في الدقائق الأولى من المواجهة، بعد عرقلته داخل منطقة الـ 18 مترا.

وأشار خير الدين مضوي إلى أن النادي القسنطيني كان في الشوط الأول منظما، "وأحسسنا بأنه يمكننا مباغتة الخصم، ولكن لاعبينا انهاروا في الشوط الثاني بسبب الحرارة والرطوبة الكبيرتين، ولم نتمكن من مواجهة سيمبا الذي استغل الفرصة ومارس علينا ضغطا كبيرا، وفي الأخير خسرنا بهدفين مع العلم أن الهدف الثاني جاء من وضعية تسلل، وهذه هي إفريقيا".

وأوضح المتحدث أن المرتبة الثانية التي حققها الفريق "لا نخجل بها رغم أننا أردنا المرتبة الأولى حتى نتفادى في الدور ربع النهائي ملاقاة فرق أقوى، وأشكر اللاعبين على المشوار الذي قدموه، والطريق لا زال طويلا، وعلينا الآن نسيان هزيمة سيمبا والوقوف على أرجلنا من جديد، والبداية بلقاء مولودية البيض المتأخر الذي سنحضر له جيدا".

وأكد خير الدين مضوي بأن تجنب فريقه السفر إلى أدغال إفريقيا في إياب الدور ربع النهائي لكأس "الكاف" يصب في صالحه، باعتبار أن الخصوم المحتملين سيكونون من دول شمال إفريقيا، وهم الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي واتحاد الجزائر، مشيرا إلى أن فريقه سيحضر جيدا لهذا الموعد من أجل النجاح في التأهل إلى المربع الذهبي من المنافسة.