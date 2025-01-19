وفاق سطيف: بن دريس يقاطع التدريبات

قاطع مدرب وفاق سطيف رضا بن دريس، تدريبات فريقه لليوم الثاني تواليا.

وشهدت الحصة التدريبية للتشكيلة، عشية اليوم الإثنين، غياب المدرب الرئيسي للفريق بن دريس دون سابق إنذار، حيث أشرف على التدريبات الطاقم الفنّي المساعد للوفاق السطايفي.

وبرّر مصدر "الخبر"، مقاطعة التقني بن دريس للتدريبات بسبب الملاسنات التي وقعت بينه وبين مجموعة من الأنصار الذين تنقلوا قبل يومين من الآن إلى الملعب خلال تدريبات التشكيلة، وطالبوا بن دريس بالرحيل، احتجاجا على تذبذب نتائج الوفاق في مباريات مرحلة الذهاب للبطولة المحترفة.

ولم يتقبل المدرب رضا بن دريس، ما وقع له مع الأنصار، خاصة وأنّه عاش السيناريو نفسه، قبل أيام، عقب نهاية مباراة الكأس أمام شباب جيجل في إطار الدور السادس عشر رغم تحقيق الوفاق التأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه بهدف يتيم وقّعه المهاجم محمد بوكرمة من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة.