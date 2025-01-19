تخفيف الحجم الساعي: تصريح وزير التربية

صرح وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الإثنين بولاية تندوف، أنه تم تشكيل لجنة وطنية تعكف على بحث مسألة جودة التعليم في مختلف المراحل التعليمية.

وأوضح الوزير، على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى الولاية، "أن دائرته الوزارية شكلت لجنة وطنية تعكف على بحث مسألة جودة التعليم، والتي سيتم الإعلان عنها لاحقا، وذلك على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يبدي حرصا كبيرا لضمان جودة التعليم، والمرافقة الجيدة للعملية البيداغوجية في شتى الأطوار التعليمية".

وأكد سعداوي، في ذات السياق، أن لجنة جودة التعليم ستشتغل على ما جاء به القانون الأساسي سيما من حيث المناهج وتوزيع المواد وكذا التخفيف من الحجم الساعي سواء للتلاميذ أو الأساتذة.

وشدد سعداوي على أن الوزارة اشتغلت في مرحلة التعليم الابتدائي على تخفيف الحجم الساعي وستشتغل على المراحل اللاحقة من خلال خلق مساحات للأنشطة الرياضية والثقافية والتقليص من حجم بعض المواد التي يمكن للتلميذ أن يدرسها في السنوات المقبلة، كما تعمل الوزارة على استكمال هدف تخفيف ثقل المحفظة من خلال توسيع استعمال الألواح الإلكترونية، تخفيف البرنامج وإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة.

وأبرز وزير التربية الوطنية "أن القطاع يدرك جيدا حجم المسؤولية التي يتحملها الأستاذ والمخبري والمشرف والإداري وغيرهم من الطواقم التعليمية''، مؤكدا في ذات الوقت أن دائرته الوزارية تعمل على توفير ظروف مريحة للتلاميذ والأساتذة.