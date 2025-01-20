ترامب ينصب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

تم اليوم الإثنين تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة خلال حفل جرى في الكونغرس بالعاصمة واشنطن وحضره سلفه جو بايدن وضيوف من عدة دول.

وأدى ترامب (78 عاما) اليمين أمام أعضاء من المحكمة الدستورية ليصبح بذلك الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

ومباشرة بعد تنصيبه، ألقى الرئيس الجديد خطابا حدد فيه أولويات إدارته والتحديات التي قال إنها تواجه البلاد.

وقال ترامب أنه لن يسمح لأحد باستغلال أمريكا، وتابع: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

وأكد أنه: "سأقوم بخدمة أمريكا أولا، أمريكا ستصبح أعظم وأقوى وأكثر استثنائية من أي وقت مضى".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن "الانحدار في الولايات المتحدة انتهى".

وقال ترامب إن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ الآن، وإنه سيضع أمريكا أولا، معتبرا أن حكومته تستطيع مواجهة الأزمة في البلاد.

وأضاف أن أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق.

ووعد الرئيس الأمريكي بأن تتحرك إدارته بسرعة لاستعادة الأمن والأمل لكل المواطنين الأمريكيين، قائلا "سنستعيد أمننا وسيادتنا وميزان العدالة".

وانتقد ترامب ما وصفه بفشل إدارة بايدن في مواجهة عدد من الأزمات، بما في ذلك الحرائق التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا.

وفي خطاب التنصيب، أعلن ترامب أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد للتصدي للهجرة غير القانونية.

وقال إنه سيوقف أي دخول غير قانوني وسيعيد ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.