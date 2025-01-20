خليفة بن شيخة في الجزائر

حل المدرب الألماني، جوزيف زينباور، مساء اليوم بالعاصمة الجزائر ليباشر مهامه على رأس العارضة الفنية لفريق شبيبة القبائل.

وكان في استقبال زينباور الذي كان مرفوقا بأعضاء طاقمه الفني، رئيس مجلس الإدارة الهادي ولد علي والمدير الرياضي حكيم مدان والمناجير كريم دودان.

مباشرة تنقل المدرب الأسبق للرجاء البيضاوي إلى مقر الشركة المالكة "موبيليس" أين سيكون من المقرر توقيعه على عقده الذي سيمتد لـ 18 شهرا وسط أخبار متضاربة بخصوص راتبه الشهري والذي أشارت بعض المصادر أنه سيكلف خزينة متعامل الهاتف النقال حوالي 60 ألف يورو شهريا الأمر الذي يضعه في صدارة لائحة أعلى المدربين في تاريخ البطولة الجزائرية متقدما على المدرب التونسي نبيل معلول الذي يتقاضي حاليا 50 ألف أورو شهريا من فريقه اتحاد العاصمة دون الحديث عن بقية الامتيازات المادية الأخرى.

ومن المقرر أن يسجل زينباور حضوره غدا الثلاثاء بمدرجات ملعب 5 جويلية لمعاينة فريقه الجديد الذي تنتظره مباراة قوية أمام مستضيفه شباب بلوزداد وهي المباراة التي تعرف غياب القائد كسيلة بوعالية بداعي الإصابة إضافة إلى المحترفين كانوتي وكوني وبواليا وسار بسبب عودته المتأخرة إلى الجزائر.