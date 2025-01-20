هذا موعد فتح ملعب "علي لابوانت"

يستعيد نادي مولودية الجزائر ملعب علي عمار المدعو "علي لابوانت" بعد شهر من الآن، مباشرة بعد تلقي الضوء الأخضر من المصالح الأمنية ومصالح الحماية المدنية.

وعقب الزيارة التفقدية للملعب التي قادت وزيري الرياضة والسكن، وليد صادي وطارق بلعريبي، على التوالي، اليوم، إلى الملعب، فقد تم الاتفاق على إعادة فتحه بعد شهر على أكثر تقدير، عقب انتهاء أشغال إعادة تهيئته، بسبب الأضرار التي لحقت به بعد أحداث الشغب في مباراة تدشين الملعب للعميد أمام النادي المنستيري التونسي في إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة أبطال إفريقيا.

ولأن ملعب علي عمار بالدويرة في الجزائر العاصمة، الذي كان هدية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لعميد الأندية بمرسوم رئاسي، يعتبر صرحا رياضيا كبيرا، فقد تقرر ضمان أفضل تسيير له حتى يبقى على الدوام بنفس المعايير وجودة الأرضية وكل المرافق بما في ذلك الفندق، حيث ستعيد وزارة السكن والمدينة والعمران تسليمه رسميا لوزارة الرياضة، التي ستسلمه لنادي مولودية الجزائر، لاستغلاله وفق دفتر شروط واتفاقية، تحت إشراف مؤسسة سوناطراك، ليبقى الملعب بكل مرافقه تحت تصرف النادي الهاوي والنادي المحترف على حد سواء.

وسيتم تحديد، في بنود العقد الذي سيتم إبرامه مع شركة سوناطراك مالك أسهم نادي مولودية الجزائر، كل الجوانب المتعلقة بطريقة الاستغلال والتسيير واستفادة رياضيي العميد من الملعب ومرافقه، سواء بالنسبة للنادي الهاوي أو المحترف، فيما سيتم استغلال الملعب من سوناطراك ومولودية الجزائر لمدة 33 عاما قابلة للتجديد.

وقد أنشأت مؤسسة سوناطراك، المالك لغالبية أسهم الشركة الرياضية ذات الأسهم للعميد، فرعا جديد سيتولى تسيير ملعب علي عمار بكل مرافقه، وبميزانية خاصة وفريق من الموظفين والعمال في جميع الاختصاصات بغرض الإبقاء على هذا الصرح بالمواصفات العالمية.

ولتحقيق ذلك، فقد تم الاتفاق على اختيار سوناطراك 40 من الإطارات والعمال والموظفين المقرر تحويلهم إلى الفرع المخصص لتسيير ملعب علي عمار، بغرض إرسالهم إلى كل الشركات التي تكفلت بإنجاز الملعب بكل مرافقه لإجراء دورات تكوينية في كل الاختصاصات التي يحتاج إليها الملعب لصيانته وتسييره، وهو إجراء يندرج في سياق توجه جديد لطريقة تسيير الملاعب والمرافق الرياضية الكبيرة.

جدير بالذكر أن المرسوم الرئاسي قضى بمنح حقوق استغلال الملعب إلى نادي مولودية الجزائر بكل فضاءاته وهياكله ووحداته وتجهيزاته والمباني الملحقة به، كما ألزم المرسوم النادي بضمان التسيير الجيد للمنشأة والالتزام بحفظها وصيانتها، ودعا أيضا نادي مولودية الجزائر إلى وضع هياكل الملعب تحت تصرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وكل تنظيم رياضي آخر، وفق قواعد تحددها اتفاقيات الاستغلال.