بيان هام للديوان الوطني للحج والعمرة

أصدر الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم الإثنين، بيانا هاما لفائدة وكالات السياحة والأسفار المنظمة لنشاط العمرة وإلى كافة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة لموسم 1446هـ.

وجاء في البيان أنه "بناء على مختلف التعميمات الصادرة عن السلطات الصحية للمملكة العربية السعودية يتوجب على كل راغب في أداء مناسك العمرة القيام بالتطعيم بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ، من النوع متعدد السكريات أو المقترن وذلك بفترة لا تقل عن 10 أيام قبل الرحلة ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع متعدد السكريات أو 5 سنوات للنوع المقترن".

وختم ذات البيان: "يولي الديوان الوطني للحج والعمرة أهمية بالغة لتنفيذ محتوى هذا الإعلان وذلك لتفادي منع أي معتمر من السفر".