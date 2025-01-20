ترامب يعلن قرارات مثيرة خلال حفل التنصيب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل تنصيبه، أنه سيوقع، الإثنين، سلسلة من الأوامر التنفيذية "التاريخية".

وكانت أبرز القرارات التي أعلن عنها ترامب في خطاب تنصيبه هي: إعلان حالة الطوارئ على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، إرسال قوات أمريكية إلى الحدود الجنوبية ووقف الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة، تسمية خليج المكسيك بــ"خليج أمريكا"، استعادة قناة بنما ووضعها تحت سيطرة الولايات المتحدة، فرض رسوم وضرائب على دول أجنبية بهدف إثراء المواطنين الأمريكيين، إرسال رواد في مهمات لاستكشاف المريخ والفضاء، إصلاح المنظومة التجارية وإعلان الطوارئ في مجال الطاقة، إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية وتصدير الطاقة الأمريكية إلى العالم، انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاق باريس للمناخ"، إيقاف الحروب وجلب روح جديدة للعالم، إعادة أي مسؤول جرى فصله بسبب "كوفيد 19"، توجيه الحكومة بالتغلب على التضخم القياسي، تصنيف العصابات كمنظمات إرهابية أجنبية، تأسيس خدمة للإيرادات الخارجية.

وكان ترامب قد أدى في مقر الكونغرس بالعاصمة واشنطن، اليمين رئيسا للولايات المتحدة، ويمثل التنصيب انتقال السلطة الرئاسية رسميا من إدارة الرئيس الديمقراطي بايدن إلى إدارة الرئيس الجمهوري ترامب وبذلك أصبح الرئيس الأمريكي الـ 47.