بورصة الجزائر: إجراءات جديدة لرقمنة المعاملات

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، اليوم الإثنين في بيان لها، عن إجراءات جديدة لتنفيذ أوامر البورصة، لاسيما عن طريق الوسائل الإلكترونية والهاتفية.

وجاء في البيان: "في إطار مواصلة جهود تنشيط السوق المالي الجزائري واستجابة للديناميكية القوية للتحول الرقمي في الخدمات المالية التي تشهدها البلاد، تعلن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة عن إصدار التعليمة رقم 24-10 المتعلقة بطرق تنفيذ أوامر البورصة".

وتقدم هذه التعليمة طرقا جديدة لتنفيذ أوامر البورصة تشمل على وجه الخصوص الوسائل الإلكترونية والهاتفية خاصة منها المنصات إلكترونية لإصدار وتتبع أوامر البورصة من قبل الزبائن، كما تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان إدارة أكثر مرونة وأمانا وإتاحة أفضل معاملات البورصة للمستثمرين، خاصة من خلال الوسائل الرقمية.

وفي هذا الإطار، دعت اللجنة الوسطاء في عمليات البورصة المعتمدين إلى ضرورة "الامتثال لأحكام هذه التعليمة في أجل أقصاه 6 أشهر"، مؤكدة أن هذا الإجراء يعد "تقدما مهما في استراتيجية تحديث السوق المالي ويتماشى مع جهود تكييف الإطار التنظيمي لتعزيز رقمنة الخدمات المالية".