أوبك ترفع توقعاتها بشأن الطلب على النفط

رفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في سنتي 2025 و 2026، الذي سيكون حسب تقديراتها مدعوما بالاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يشهد نموا "قويا و مستمرا"، لاسيما في آسيا وفي اقتصادات اخرى متطورة.

وأوضحت "أوبك" في تقريرها الشهري الأخير المخصص للسوق النفطية، أن نمو الطلب العالمي على النفط يتوقع أن يزيد ب 1,45 مليون برميل يوميا في سنة 2025 ليبلغ مجموع 105,27 مليون برميل يوميا، حيث كان الاستهلاك العالمي للنفط قد بلغ 103,82 مليون برميل يوميا في سنة 2024.

كما تتوقع المنظمة ارتفاعا للاستهلاك العالمي للنفط في سنة 2026، الذي سيبلغ نحو 1,43 مليون برميل يوميا بمجموع 106,63 مليون برميل يوميا.

وأضاف ذات التقرير، أن ارتفاع الطلب العالمي على الخام راجع إلى نمو الاقتصاد العالمي الذي سيعرف نموا قويا و مستمرا بنسبة 3,1% في سنة 2025 مع تسارع طفيف بنسبة 3,2% في سنة 2026، مع التأكيد على "توقعات ايجابية يدعمها التحكم المسبق في التضخم و التعديلات المقابلة للسياسات النقدية في الاقتصادات الكبرى".

وتابع التقرير، أنه باستثناء منطقة الأورو واليابان اللتان ستعرفان تحسنا تدريجيا لنسب نموهما المتواضعة، فإن توقعات النمو التي حددتها أوبك في سنة 2025، ستعرف ارتفاعا بالنسبة للبلدان الرئيسية المستهلكة للنفط، منها الصين والهند إلى جانب اقتصادات أخرى نامية.

وفي هذا الصدد، سيسجل النمو في الولايات المتحدة 2,4% في سنة 2025، مقابل 2,3% في سنة 2026، وفي اليابان بنسبة 1 % في سنة 2025 و نموا مماثلا في سنة 2026، أما نمو الصين في سنة 2025 سيبقى في حدود 4,7% و في 2026 سيبلغ 4,6%.

في المقابل، عرفت توقعات النمو الاقتصادي للهند ارتفاعا ليبلغ 6,5% في سنة 2025 ويتوقع ارتفاعه إلى ذات المستوى في سنة 2026، أما توقعات النمو بالنسبة للبرازيل فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 2,3% و مرشحة للارتفاع لتبلغ 2,5% في سنة 2026.

و اشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط مرشح للارتفاع على التوالي بـ 1,4 مليون برميل يوميا في سنتي 2025 و 2026، بدفع من النشاط الاقتصادي القوي في آسيا وفي بلدان اخرى غير أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وأضاف التقرير ذاته، أن طلب بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مرشح للارتفاع بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا، أما استهلاك البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون سيسجل نموا بحوالي 1,3 مليون برميل يوميا، لاسيما في الهند والصين وفي بلدان آسيوية أخرى وفي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

أما نمو الطلب العالمي على النفط، فسيكون مدفوعا بشكل كبير بقطاع الخدمات، لاسيما منها النقل البري والجوي والنشاطات الصناعية والبناء والفلاحة وكذا الصناعات البتروكيميائية.

و فيما يتعلق بالعرض العالمي، فإن أوبك تتوقع ارتفاعا لإنتاج البلدان خارج البلدان الموقعة على إعلان التعاون الاعضاء في تحالف اوبيك +، الذي سيرتفع في سنة 2025 بمقدار 1,1 مليون برميل يوميا ليبلغ 54,28 مليون برميل يوميا، و ذلك بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والنرويج.

كما سيسجل نمو العرض في تلك البلدان ارتفاعا ب1,1 مليون برميل يوميا في سنة 2026 ليبلغ إجمالي 55,38 مليون برميل يوميا، لاسيما بسبب تطور الحقول البحرية وتحسن انتاج النفط الصخري وتوسع المشاريع الموجودة في مركبات الرمال النفطية.

وأضاف تقرير أوبك من جانب آخر، أن الاستثمارات النفطية القبلية في البلدان غير الأعضاء في تحالف اوبيك+ مرشحة للارتفاعالى حوالي 278 مليار دولار في سنة 2026، أي بزيادة قليلة عن مستويات النفقات المتوقعة في سنة 2025.

و خلصت ذات الوثيقة، إلى أن إنتاج النفط الخام في البلدان المشاركة في إعلان التعاون، قد ناهزت 40,65 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2024، مؤكدة ان بلدان المنظمة قد أنتجت معدل 26,74 مليون برميل يوميا، اما إنتاج البلدان غير الأعضاء في أوبك فقد بلغ 13,91 مليون برميل يوميا.