ترامب يسقط عقوبات أقرها بايدن على مستوطنين في الضفة الغربية

ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المرسوم الذي أصدرته إدارة سلفه جو بايدن بشأن فرض عقوبات على "المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يهددون الأمن في الضفة الغربية".

وجاء ذلك خلال توقيعه عددا كبيرا من المراسيم الرئاسية، في أول يوم من توليه إدارة الولايات المتحدة.

وكان المرسوم الملغى يتضمن فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وقع في الأول من فيفري 2024 مرسوما ينص على فرض عقوبات على المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وعقب هذا المرسوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اتخاذ إجراءات عقابية ضد بعض المستوطنين اليهود المتطرفين في الضفة الغربية.

"واشنطن عادت صديقة"

من جهته، قال مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، إن إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات على المستوطنين رسالة سياسية بأن واشنطن عادت لتكون صديقة لنا.

وأضاف المجلس الصهيوني، أن "قرار ترامب يعكس فرصة لحكومتنا لتحقيق إنجازات عظيمة في يهودا والسامرة وإسرائيل".

سموتريتش وبن غفير يشيدان بالقرار

هذا، وشكر وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على قراره الذي وصفه بـ "العادل" برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على مستوطنين وناشطين في منظمات يمينية.

وبدوره قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إن قرار ترامب "التاريخي تصحيح لظلم استمر سنوات".