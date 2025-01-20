تجارة: تواصل التحضيرات لشهر رمضان

أفاد وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تسطير برنامج خاص بشهر رمضان المبارك، من أجل ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية، لاسيما منها ذات الاستهلاك الواسع، معلنا عن الترخيص بالبيع الترويجي والتخفيضات خلال الشهر المبارك، وفق ما جاء في حساب الوزارة على "فايسبوك".

وقال زيتوني، خلال إشرافه رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير المتخذة تحضيرا للشهر الفضيل، إنه تقرّر استيراد 12356 طن من اللحوم الحمراء في شهر جانفي الجاري، تتبعها كمية أخرى تقدّر بـ18165 طن من اللحوم الحمراء في شهر فيفري المقبل، واستيراد 20050 طن أخرى في مارس.

وأضاف الوزير، أن مصالحه تضمن المتابعة اليومية لعمليات طحن القمح الصلب الموجه لإنتاج مادة السميد، فيما تم تخصيص حصة إضافية من القمح لإنتاج المادة تقدّر بـ20 % من قدرات الإنتاج.

وإذ أكد الوزير على أن رئيس الجمهورية يولي القدرة الشرائية للمواطن وأمنه الغذائي اهتماما بالغا، كشف أنه قد تم توفير 3 آلاف طن إضافي من مسحوق الحليب في شهر رمضان، نظرا للطلب المتزايد على هذه المادة الأساسية.

كما أوضح زيتوني أنه تم إلزام مسيري أسواق الجملة للخضر والفواكه بتجميد كل عطل نهاية الأسبوع، وكذا عطلة عيد الفطر المبارك.