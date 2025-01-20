"كاسنوس" ينفي هذه الإشاعة

نفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إشاعة متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تخص المستفيدين من جهاز "لونساج".

وأفاد "كاسنوس"، في بيان له، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "الفايسبوك"، بأن "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ينفي ويكذّب الإشاعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي Tiktok ، والتي مفادها أن كاسنوس يباشر المتابعة القضائية بحق المستفيدين من جهاز لونساج، ويؤكد على أن الخبر لا أساس له من الصحة".

وأضاف: "وعليه يدعو الصندوق الوطني إلى التحلي بالحيطة والحذر في الاستجابة للمعلومات المغلوطة المتداولة من مصادر غير موثوقة. ويبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تحت تصرفكم لإيفادكم بكل المعلومات عبر المواقع الرسمية المعتمدة".



