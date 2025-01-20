مدغشقر تدعم الجزائر

حل وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، بأنتاناناريفو، عاصمة جمهورية مدغشقر، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة.

وأوضح البيان الصادر اليوم، أن "الوزير حظي باستقبال من طرف رئيس جمهورية مدغشقر، السيد أندري راجولينا، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث قام بتسليمه رسالة خطية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

وأضاف البيان، أن "هذا اللقاء شكل فرصة لتأكيد متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وتجديد الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، حيث تم التطرق إلى أهمية إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي بين البلدين".

وخلال ذات اللقاء، وحسب البيان ذاته، فقد "تبادل قائدا البلدين، من خلال المبعوث الخاص، أطيب التحيات وأصدق عبارات التقدير، مع التأكيد على ضرورة توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر ومدغشقر، آخذين بعين الاعتبار مجالات التعاون ذات الأولوية، والتي تشمل الطاقة الشمسية، تصنيع الأدوية، الفلاحة والتنمية الزراعية، إضافة إلى تبادل الخبرات في قطاعات الصناعة والسياحة، والعمل على تعزيز برامج التكوين بما يحقق تطلعات البلدين".

وحسب بيان الوزارة، فإن الرئيس أندري راجولينا "عبّر عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر ومدغشقر، مشيدا بالدور المحوري للجزائر على المستوى القاري، معربا عن تقديره الخاص لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مؤكدا أن جمهورية مدغشقر تدعم بكل قوة أي مبادرة أو مقترح جزائري يخدم مصالح البلدين الشقيقين".