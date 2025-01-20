الشلف: الحبس لأفراد عصابة أرعبوا المواطنين

نجحت شرطة تنس بأمن ولاية الشلف، في تفكيك عصابة أحياء، أفرادها تسببوا في بث الرعب وسط السكان، مع حجز أسلحة بيضاء في العملية.

وتعود وقائع القضية، حسب بيان أمني، صادر اليوم، إلى مطلع شهر جانفي، عقب تلقي مصالح أمن دائرة تنس بلاغا من طرف أحد المواطنين تعرض لانتهاك حرمة مسكنه، وتهديده بواسطة أسلحة بيضاء من قبل مجموعة إجرامية، وتحويله إلى مكان معزول والاعتداء عليه بالضرب.

بعدها باشرت الجهة المحققة تحرياتها الميدانية، بالاستناد إلى المواصفات المقدمة من لدن الضحية، التي قادت إلى كشف هوية العنصر الرئيسي في الشبكة الإجرامية المكونة من 9 أشخاص، مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 23 و41 سنة.

وتم توقيف 4 من المتهمين وتنفيذ أذونات تفتيش لمساكنهم بإشراف دائم للنيابة المختصة، حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من الأسلحة البيضاء مختلفة الأشكال والأحجام، و65 قارورة جعة معدة للبيع.

وقد كشف التحقيق الموسع ضلوع أفراد هذه العصابة في الاعتداء على عدة ضحايا، مع بث الرعب وخلق اللاأمن وسط السكان، وتعريض حياة وحرية وأمن الأشخاص، وممتلكاتهم للخطر، إلى جانب تورطهم في قضايا المتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف جزائي قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت في حقهم أوامر إيداع بالحبس عن قضايا جنحة إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، وجنحة الانخراط والمشاركة في عصابة أحياء، مع حمل أسلحة وانتهاك حرمة منزل.