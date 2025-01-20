وفاق سطيف: بن دريس يعود للتدريب

عاد الهدوء إلى بيت وفاق سطيف، إثر عودة مدرب الفريق رضا بن دريس إلى جو العمل مجددا، عقب عدوله عن قرار مقاطعة التدريبات، بعد الملاسنات التي وقعت بينه وبين مجموعة من الأنصار الذين طالبوه بالرحيل، احتجاجا على تذبذب نتائج الوفاق خلال مباريات مرحلة الذهاب من البطولة المحترفة، حسب ما كشفت عنه مصادر "الخبر".

فقد أوقف التقني بن دريس المقاطعة، بعد تدخل مسؤولي مجمّع "سونلغاز"، المالك الرسمي للنادي، إذ تمّ تجديد الثقة في الطاقم الفني للفريق لمواصلة العمل، تحضيرا للنصف الثاني من البطولة ومنافسة كأس الجزائر.

وبرمجت إدارة وفاق سطيف، بالتشاور مع مدربها، تربصا مغلقا في مدينة مستغانم، بداية من هذا الخميس، تزامنا وركون البطولة للراحة الشتوية، حيث فضل الطاقم الفني نقل عناصره إلى مستغانم من أجل إبعاد اللاعبين عن الروتين والملل، جراء بقاء التشكيلة السطايفية بعيدة عن المنافسة لقرابة شهر كامل، وهي تتدرب على ملعب سطيف، حيث يعود رفقاء المهاجم محمد بوكرمة إلى جو المنافسة مجدّدا يوم 6 فيفري القادم، تزامنا وإجراء مباراة الدور ثمن النهائي من منافسة كأس الجزائر، أمام المضيف، آمال العلمة، الناشط في القسم الثالث.