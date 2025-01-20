تلمسان: وفاة شخص اختناقا بالغاز

أفاد بيان صادر عن خلية الاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان بأن المركز المتقدم للحماية المدنية لالة ستي تدخل إثر وقوع حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة صبيحة اليوم بحي 400 سكن ببوهناق، منصورة.

وخلف الحادث مصرع ضحية يبلغ من العمر 66 سنة وإصابة اثنين آخرين تتراوح أعمارهما بين 34 و57 سنة تعانيان من ضيق في التنفس وغثيان وقيء تم إسعافهما بإعطاء جرعات للأكسجين على دفعات متقطعة وتحويلهما من طرف ذات المصالح إلى مصلحة الإستعجالات بالمستشفى الجامعي بتلمسان لإكمال العلاج. بينما تم تحويل الضحية المتوفية إلى مصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى.