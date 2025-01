Les soldes en Algérie: Une culture en pleine évolution

L'Algérie est entrée dans la phase des "soldes" avec l'annonce par le Ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du Marché national de la période hivernale des soldes pour la saison 2025, s'étalant du 18 janvier au 28 février 2025, conformément au décret fixant les conditions et les modalités des ventes en solde et des ventes promotionnelles.

Dans le cadre des préparatifs du mois de Ramadan et de l'Aïd el-Fitr, le ministère a décidé, selon une publication sur sa page Facebook, d'autoriser la pratique des soldes et des ventes promotionnelles durant ces deux occasions religieuses, afin de permettre aux consommateurs de bénéficier de prix compétitifs et réduits pendant ces périodes.

Le ministère a invité tous les opérateurs économiques à saisir cette opportunité et à commencer à pratiquer les ventes en solde, insistant sur la nécessité de proposer des prix compétitifs et des réductions réelles qui profitent aux consommateurs. Il a également exhorté à contribuer efficacement à la réussite de cette initiative afin de répondre aux besoins des citoyens à des prix adaptés à leur pouvoir d'achat.

Le ministère a aussi incité ceux qui souhaitent pratiquer cette activité à se présenter aux services des directions wilayales du commerce intérieur et de la régulation du marché national, en étant accompagnés d'un dossier.

Le dossier comprend une copie de l'extrait du registre du commerce ou de l'extrait du registre de l'artisanat et des métiers si nécessaire, une liste des marchandises concernées par les soldes et leurs quantités, ainsi qu'une liste indiquant les réductions de prix prévues ainsi que les prix antérieurs.

Dans le même contexte, le ministère a affirmé que ses services, qu'ils soient centraux ou régionaux et wilayaux, resteront prêts à fournir l'appui nécessaire aux opérateurs économiques. Il a également invité tout le monde à visiter le site officiel du ministère pour obtenir plus d'informations ou de clarifications.

"Absence d'éthique régissant les soldes en Algérie"

L'expert Kamal Al-Ayadi a indiqué que la culture des soldes commence à s'enraciner progressivement ces dernières années en Algérie, soulignant qu'elle représente une opportunité importante pour de nombreux consommateurs, en particulier ceux à faible revenu, d'acheter leurs besoins à des prix réduits pouvant atteindre parfois la moitié du prix original.

Il a expliqué, dans son entretien avec "El Khabar", que cette culture deviendra prédominante à l'avenir et se renforcera parmi les citoyens. Il a ajouté que les soldes sont soumises à un ensemble de lois établies par le ministère du Commerce en 2006, qui définissent deux saisons de soldes : l'hiver de janvier à février et l'été de juillet à août, chaque saison durant six semaines.

"Le contrôle empêche la fraude dans les prix des soldes"

De son côté, le coordinateur national de l'Organisation algérienne de protection et d'orientation du consommateur, Fadi Tamim, a déclaré à "El Khabar" que la législation algérienne prévoit deux saisons de soldes : l'hiver (entre décembre et janvier) et l'été (juillet et août). Chaque wilaya détermine ses périodes de soldes sur proposition du ministère du Commerce.

Il a ajouté qu'aucun commerçant ne peut décider de vendre en solde de son propre chef ; cette opération doit être autorisée par la direction du commerce et validée par le wali de la wilaya. Le dossier de demande doit inclure la facture prouvant le prix initial des produits.

Motivations psychologiques derrière la frénésie des soldes

Le Dr. Chouchani Mohamed Saleh, professeur de psychologie à l'Université d'El Oued, estime qu'il existe deux types de clients qui se dirigent vers les soldes : ceux poussés par leur situation financière et ceux qui ont une obsession du shopping. Le shopping est parfois utilisé comme moyen de soulagement du stress.

Conditions des ventes en solde

Les soldes sont régies par le décret exécutif n°06/215 du 18 juin 2006, définissant les conditions et modalités des ventes en solde et promotionnelles. Elles sont autorisées deux fois par an, pendant six semaines consécutives en hiver et en été. Les agents de contrôle surveillent toute infraction et peuvent sanctionner les contrevenants par des avertissements écrits ou la suppression des panneaux publicitaires non autorisés.