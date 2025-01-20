تغيير في العارضة الفنية لوفاق سطيف

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الثلاثاء، عن فسخ العقد الذي يربطها مع المدرب الرئيسي للفريق الأول رضا بن دريس، وديا.

وشكرت الإدارة السطايفية، في بيان، المدرب رضا بن دريس على "كل ما بذله من مجهودات خلال فترة إشرافه على العارضة التقنية للفريق".

كما كشفت الإدارة عن تعيين التقني التونسي، نبيل الكوكي، على رأس العارضة الفنية، وهو الذي سبق له الإشراف على "نسور الهضاب" في ثلاثة مواسم متتالية.

وبعد مقاطعة دامت يومين، عاد المدرب رضا بن دريس إلى الإشراف على تدريبات الوفاق صبيحة اليوم قبل أن يتفاجأ باتفاق الإدارة مع المدرب التونسي نبيل الكوكي.

وكانت إدارة وفاق سطيف تظن أن بن دريس لن يعود بعد مقاطعته للتدريبات فبادرت بالاتصال بالمدرب التونسي ووقع الاتفاق معه، وبعد اكتشاف بن دريس لمخطط الإدارة طلب المغادرة والإدارة لم تمانع.

من جهة أخرى، كشفت الإدارة عن أولى استقدامات الميركاتو الشتوي الحالي ويتعلق الأمر بالمهاجم محمد كريم بوحميدي القادم من فريق من الدرجة الأولى في لوكسمبورغ في انتظار الإعلان عن بقية التعاقدات.

كما شكرت الإدارة، في بيانها، أنصار ومحبي الفريق على مرافقتهم ومساندتهم خلال مقابلات مرحلة الذهاب، ودعتهم مجدّدا إلى الالتفاف حول فريقهم بقية المشوار.