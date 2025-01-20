عطاف يتحادث مع غوتيريش

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، محادثات ثنائية مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحد، أنطونيو غوتيريش، وذلك على هامش إشرافه على الاجتماعات رفيعة المستوى المبرمجة في إطار رئاسة الجزائر لمجلس الأمن الأممي، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن "اللقاء سمح باستعراض الجهود المشتركة الرامية إلى إعلاء مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وخدمة قضايا السلم والتنمية في العالم على ضوء أولويات الرئاسة الجزائرية لمجلس الأمن".

كما ناقش الطرفان، يضيف البيان ذاته، جملة من القضايا الراهنة على الصعيدين الدولي والإقليمي، وعلى رأسها مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة غداة دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.