بيان بخصوص حجز قنطار كوكايين بوهران

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، بيانا، اليوم الثلاثاء، بخصوص قضية حجز أكثر من قنطار من الكوكايين في وهران.

وجاء في البيان: "عملاً بأحكام الـمادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران، أنه في إطار مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتبييض عائداتها الإجرامية، قامت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 13 جانفي 2025 بحجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) وزنها 109 كلغ و896 غرام ومبلغ مالي قدره 116.666.000 دج بسيارة أحد المشتبه بهم وبمسكنه الكائن بوهران، وكما حجزت 6 مركبات من مختلف العلامات".

وأضاف ذات البيان: "أفضى التحقيق الابتدائي إلى توقيف خمسة أشخاص 5 تم تقديمهم بتاريخ 21 جانفي 2025 ليتم إحالتهم على السيد قاضي التحقيق من أجل تهم الاستيراد والحيازة والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية وتبييض الأموال".

وختم البيان: "بعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق، أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت".