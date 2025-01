Un quintal de cocaïne saisi et 5 individus placés en détention provisoire

Le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé d’Oran a rendu public, ce mardi, un communiqué concernant la saisie de plus d’un quintal de cocaïne à Oran.

« En application des dispositions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal du pôle pénal spécialisé d’Oran informe que, dans le cadre de la lutte contre les crimes liés aux stupéfiants, aux substances psychotropes et au blanchiment de leurs revenus criminels, le service régional de lutte contre le crime organisé Ouest, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a procédé, le 13 janvier 2025, à la saisie d’une quantité de drogue dure (cocaïne) d’un poids de 109 kg et 896 g, ainsi qu’une somme d’argent de 116.666.000 DA, trouvée dans le véhicule d’un des suspects et à son domicile situé à Oran. Six véhicules de différentes marques ont également été saisis », lit-on dans le communiqué.

« L'enquête préliminaire a conduit à l’arrestation de cinq personnes, qui ont été présentées le 21 janvier 2025 et déférées devant le juge d’instruction pour des chefs d’accusation d’importation, de détention, de stockage et d’acquisition de drogues en vue de leur vente illicite dans le cadre d’un groupe criminel organisé, ainsi que de contrebande d’une gravité menaçant la santé publique et de blanchiment d’argent», ajoute le communiqué.

Le communiqué conclut : « Après audition des mis en cause, le juge d’instruction a ordonné leur placement en détention provisoire».