الجزائر تستلم الرهينة الإسباني (فيديو)

أعلنت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء، أنها استلمت الرعية الإسباني NAVARO CANADA JOAQUIM وهو في صحة جيدة، حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

والرهينة الإسباني كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريح 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية-المالية على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة (05) أفراد، يضيف بيان الوزارة.

وتم نقل الرهينة، -وفق المصدر- على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية.

وأشارت الوزارة، أن العملية تأتي "لتؤكد مرة أخرى الاحترافية الفعالة للمصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي في مكافحة شتى أشكال الجريمة المنظمة عبر كامل التراب الوطني".