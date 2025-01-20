تصاعد الدعوات لاستقالة نتنياهو

تصاعدت الدعوات في صفوف المعارضة الصهيونية، اليوم الثلاثاء، إلى استقالة رئيس الوزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.

جاء ذلك بالتزامن مع عودة الاستقالات لتعصف بقوات الجيش الصهيوني على خلفية الفشل الذريع في غزة، والتي شملت رئيس الأركان هرتسي هاليفي، وقائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان.

وبعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة قبل يومين، أعلن هاليفي، اليوم، استقالته من منصبه، انطلاقا من الاعتراف بمسؤوليته عن فشل الجيش الصهيوني في غزة.

ولاحقا، أعلن قائد المنطقة الجنوبية بالجيش الصهيوني يارون فينكلمان استقالته من منصبه، حيث أبلغ هاليفي بقراره.

ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني، عن فينكلمان قوله في خطاب الاستقالة: "في 7 أكتوبر 2023 فشلت في الدفاع عن (منطقة) النقب الغربي، وهذا الفشل سيبقى محفورا في ذهني لبقية حياتي".

وعقب إعلان هاليفي استقالته، وجه قادة بالمعارضة الصهيونية انتقادات حادة لنتنياهو، داعين إياه وحكومته إلى الاستقالة.

إذ قال زعيم المعارضة الصهيوني يائير لبيد عبر منصة "إكس": "تحية لهاليفي على استقالته".

على النحو ذاته، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الصهيوني أفيغدور ليبرمان عبر منصة "إكس": "بعد استقالة رئيس الأركان، أوجه دعوة لرئيس الوزراء وأعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) لتحمل المسؤولية والعودة إلى منازلهم".

كما كتب زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض الصهيوني يائير غولان عبر منصة "إكس": "شكرا هرتسي. نتنياهو، الآن جاء دورك".