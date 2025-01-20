موعد سحب قرعة كأس إفريقيا 2025

ستقام عملية سحب القرعة الخاصة بكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2025 يوم 27 يناير الجاري، حسب ما افادت به الثلاثاء الكونفدرالية الإفريقية للعبة (كاف) عبر موقعها الرسمي.

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، و سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى الدور ثمن النهائي من المنافسة.

وستقام القرعة بحضور ممثلي المنتخبات الـ24 التي تأهلت إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس إفريقيا للأمم 2025 كل من : الجزائر، مصر ، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، الكاميرون، جزر القمر، كوت ديفوار، الكونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية، الغابون، مالي، المغرب، موزمبيق، نيجيريا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.