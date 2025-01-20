بالأرقام..حصيلة حرب إبادة غزة

أصدر المكتب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الإعلامي الحكومي في غزة، بيانا لأهم إحصائيات العدوان على قطاع غزة والتي استمرت 470 يوما.

ووفق بيان إعلام الحكومة في غزة، نقلته وسائل اعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، فإن حصيلة الخسائر المادية والبشرية في القطاع على مدار 470 يوما تضمنت 10100 مجزرة ارتكبها الاحتلال بشكل عام.

وبحسب بيانات الإعلام الحكومي، استشهد وفقد خلال الحرب، 61182 فلسطينيا، فيما بلغ عدد المفقودين الذين لم يصلوا المستشفيات حتى 18 يناير 2025، 14222، فيما بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا المستشفيات بحسب وزارة الصحة الفلسطينية؛ 46960 شهيدا.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني 9268 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية، بحسب وزارة الصحة، فيما أبادت قوات الاحتلال الصهيوني 2092 عائلة تم مسحها بأكملها من السجل المدني وعدد أفراد هذه العائلات 5.967 شهيد بحسب وزارة الصحة.

وأبادت القوات الصهيونية، 4889 عائلة فلسطينية لم يتبق منها سوى فرد واحد فقط، وعدد أفراد هذه العائلات فاق 8.980 شهيدا بحسب وزارة الصحة.

ووفق الإحصائيات الأخيرة، فإن من بين الشهداء 17861 من الأطفال. مشيرة إلى أن 214 طفلا ولدوا وقتلوا منذ السابع من أكتوبر، و808 أطفال قتلوا خلال حرب الإبادة وعمرهم أقل من عام، وتم تسجيل 44 وفاة بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء وسياسة التجويع، و8 وفيات نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.

ومن بين الشهداء، 12.316 من النساء، و1.155 شهيدا من الطواقم الطبية، 94 شهيدا من الدفاع المدني، و205 شهداء من الصحفيين، و736 شهيدا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.

وذكر الإعلام الحكومي، أن الاحتلال ارتكب 150 جريمة استهداف لعناصر وشرطة وتأمين مساعدات، و7 مقابر جماعية أقامتها القوات الصهيونية داخل المستشفيات، فيما تم انتشال 520 شهيدا من 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن 110.725 جريحا ومصابا وصلوا إلى المستشفيات، و15.000 جريح بحاجة إلى عملية تأهيل طويلة الأمد، 4.500 حالة بتر، بينهم 18بالمائة من فئة الأطفال، كما أن 70 بالمائة من الضَّحايا هم من الأطفال والنساء.

ونوهت إلى أنه تم تسجيل 400 جريح ومُصاب من الصحفيين والإعلاميين، وتم توثيق 220 مركزا للإيواء والنُّزُوح استهدفها القصف الصهيوني.

وأكد الإعلام الحكومي، أن 10 بالمائة فقط من مساحة قطاع غزة كانت مناطق إنسانية أعلنتها قوات الاحتلال، فيما بات 38.495 طفلا يعيشون بدون والديهم أو بدون أحدهما.

وقال إن 13.901 امرأة فقدت زوجها خلال حرب الإبادة الجماعية، و3.500 طفل معرّضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء، و12.700 جريح بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، و12.500 مريض سرطان يواجهون الموت وبحاجة للعلاج، و3.000 مريض بأمراض مختلفة يحتاجون للعلاج في الخارج، كما ان 2.136.026 حالة أُصيبت بأمراض معدية نتيجة النزوح.

وأضاف، أن 71.338 حالة أُصيبت بعدوى التهابات الكبد الوبائي بسبب النزوح، و60.000 سيدة حامل مُعرَّضة للخطر لانعدام الرعاية الصحية، و350.000 مريض مزمن في خطر بسبب منع الاحتلال إدخال الأدوية.

وتم تسجيل 6.600 حالة اعتقلهم قوات الاحتلال الصهيونية، من قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، و360 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، "قتل 3 أطباء داخل السجون"، و48 حالة اعتقال صحفيين ممن عُرفت أسماؤهم، و26 حالة اعتقال لعناصر الدفاع المدني.

وذكر، أن 2 مليون نازح في قطاع غزة، وهناك 110.000 خيمة اهترأت وأصبحت غير صالحة للنازحين.

فيما دمر الاحتلال 216 مقرا حكوميا دمرت، و137 مدرسة وجامعة دمرت بشكل كلي، و357 مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي، 12.800 طالب وطالبة استشهدوا خلال الحرب، و785.000 طالب وطالبة حرموا من التعليم، و760 معلما وموظفا تربويا في سلك التعليم استشهدوا خلال الحرب، 150 عالما وأكاديميا وأستاذا جامعيا وباحثا أعدموا.

ودمرت قوات الاحتلال 823 مسجدا بشكل كلي، و158 مسجدا دمر بشكل بليغ بحاجة إلى إعادة ترميم، و3 كنائس استهدفت ودمرت من قبل القوات الصهيونية، وكذلك 19 مقبرة دمرت بشكل كلي وجزئي من أصل 60 مقبرة.

وذكر، أن 2.300 جثمان سرقتها قوات الاحتلال الصهيونية من مقابر غزة.

وعن الوحدات السكنية المدمرة، فإن 161.600 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، و82.000 وحدة غير صالحة للسكن، و194.000 وحدة دمرت جزئيا.

وألقت قوات الاحتلال خلال حرب الإبادة 100.000 طن متفجرات.

كما تم حرق 34 مستشفى وأخرجتها من الخدمة، و80 مركزا صحيا خرج عن الخدمة، و162 مؤسسة صحية استهدفت، و136 سيارة إسعاف استهدفت، 206 مواقع أثرية وتراثية دمرها الصهاينة.

ووفقا للإعلام الحكومي، فإن 3.680 كيلو متر من أطوال شبكات الكهرباء دمرها الاحتلال، و2.105 محولات توزيع كهرباء هوائية وأرضية دمر، و330.000 متر طولي من شبكات المياه دمرت، و655.000 متر طولي من شبكات الصرف الصحي دمرت، و2.835.000 متر طولي من شبكات الطُرق والشوارع دمرت، و42 منشأة وملعبا وصالة رياضية دمرت، و717 بئر مياه دمرت.

وأكد أن نسبة الدمار في غزة بلغت 88 بالمائة، كما أن تم تسجيل أكثر من 38 مليار دولار كخسائر أولية مباشرة لحرب الإبادة الجماعية.