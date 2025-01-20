تجدد الحرائق في لوس أنجلوس الأمريكية

حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمدة يومين إضافيين، على الأقل، كما اندلعت حرائق جديدة، أمس الثلاثاء، واستمرت حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجلوس بالاشتعال للأسبوع الثالث على التوالي، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأفادت تقارير بأن الرياح هدأت بعض الشيء بعد ظهر الثلاثاء، بعد أن بلغت سرعتها 96 كيلومترا في الساعة في العديد من المناطق، ومع ذلك، يتوقع أن تعود الأجواء العاصفة، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره رايان كيتل، خبير الأرصاد الجوية في مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس للوكالة الإخبارية.

وقال كيتل: "إذا اندلع حريق، فقد ينتشر بسرعة كبيرة". وتم تمديد تحذيرات "العلم الأحمر"، التي تشير إلى خطر حرائق حرج، حتى الساعة الثامنة من مساء الخميس في مقاطعتي لوس أنجلوس وفينتورا.

وأفاد ديفيد أكونا، المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، بأن تمركز شاحنات الإطفاء والطائرات المخصصة لإسقاط المياه في جميع أنحاء المنطقة، ساعد الفرق على إخماد عدة حرائق صغيرة اندلعت في مقاطعتي لوس أنجلوس وسان دييغو بسرعة.

وكانت الحرائق المدمرة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا، وتحديدا في مقاطعة لوس أنجلوس، لحوالي 11 يوما، هي الأكبر من نوعها في الولاية منذ 40 عاما، وخلفت خسائر اقتصادية قدرت بنحو 275 مليار دولار.