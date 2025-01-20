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الجزائر ستسلم إلى السلطات الإسبانية الرهينة "نافارو"

22 جانفي 2025 ()

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، أن عملية تسليم المواطن الإسباني "جيلبرت نافارو" إلى السلطات الإسبانية، ستتم بعد قليل، بمقر الوزارة.

وقد كانت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، استلمت، أمس الثلاثاء، الرعية الإسباني، وهو في صحة جيدة. وأشار بيان لوزارة الدفاع الوطني إلى أن "الرهينة الإسباني كان في رحلة سياحية، تم اختطافه بتاريخ 14 جانفي 2025، بالمنطقة الحدودية الجزائرية - المالية، على مستوى إقليم الناحية العسكرية السادسة، من طرف عصابة مسلحة مكونة من خمسة أفراد".

وتم نقل الرهينة، وفق المصدر، على متن طائرة خاصة، من مطار تين زواتين بالناحية العسكرية السادسة، نحو القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، حيث سيتم تسليمه لاحقا إلى السلطات الإسبانية.

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