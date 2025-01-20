المناهج الدراسية على طاولة الحكومة

استمعت الحكومة، في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان الصادر اليوم، أن "الاجتماع خصص للاستماع إلى عرض حول تحضيرات موسم الحج 1446/2025، تم خلاله استعراض مختلف التدابير المتخذة لتوفير أفضل الشروط لأداء مناسك الحج خلال الموسم القادم".

كما استمعت الحكومة إلى "عرض حول مدى تنفيذ مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية، والهادف إلى ترقية المكانة الاجتماعية للمعلم ومنتسبي هذا القطاع التربوي الهام، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية".

وأضاف البيان، أن "الحكومة استعرضت مختلف التدابير المقترحة لمراجعة المناهج الدراسية، بما يسمح بتطويرها وبتخفيف حجمها، مع التأكيد على العلاقة التعاونية والتكاملية للقطاعين العام والخاص من أجل ضمان تعليم ذي جودة عالية، وفقا للنصوص التنظيمية ذات العلاقة، وبالتشاور مع مختلف أسلاك الأسرة التربوية وأولياء التلاميذ".

وحسب البيان ذاته، استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول الإجراءات التنفيذية الخاصة بمشروع الفيلم السينمائي عن الأمير عبد القادر، الذي أمر رئيس الجمهورية بالتعجيل بإطلاقه، والرامي إلى إبراز الأبعاد العالمية والرمزية العالية لشخصية الأمير عبد القادر، من خلال نضاله ضد الاستعمار وجهوده لبناء الدولة الجزائرية الحديثة ومكانته العالمية.

ووقفت الحكومة، أخيرا، على مدى تقدم تنفيذ البرنامج المتضمن نشر الألياف البصرية عبر ربوع الوطن، وبرنامج السكنات الترقوية المدعمة في ولاية الجزائر، بالإضافة إلى التدابير المتخذة من أجل مواجهة انتشار مرض الحمى القلاعية.