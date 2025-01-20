"إيتوزا": 30 حافلة محلية الصنع تدخل الخدمة

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، اليوم الأربعاء في بيان لها، عن دخول حيز الخدمة 30 حافلة جديدة محلية الصنع سيتم ادماجها تدريجيا في خطوط النقل الحضري للمؤسسة.

وأوضحت المؤسسة العمومية أن هذه الحافلات من صنع مؤسسة صناعة وتطوير السيارات، وتم اقتناؤها قصد تدعيم النقل الحضري.

كما لفتت الى أن دخول هذه الحافلات حيز الخدمة "يندرج في إطار استراتيجية الدولة في تطوير النقل الحضري، كما يهدف الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لزبائن المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها"، يضيف البيان.