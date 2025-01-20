رئيس الجمهورية يستقبل قائد "أفريكوم" (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الفريق أول مايكل لانغلي قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" والوفد المرافق له.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء الفريق أول السيد السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية وبومدين بن عتو، مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد "أفريكوم"، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري، بين وزارة الدفاع الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة الدفاع للولايات المتحدة الأمريكية.