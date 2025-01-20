بيان هام بخصوص تذاكر الداربي العاصمي

أعلن ديوان المركب الأولمبي "محمد بوضياف"، اليوم الأربعاء، تدابير تنظيمية بخصوص تذاكر مباراة الداربي العاصمي الكبير بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر المبرمج بعد غد الجمعة في ملعب 5 جويلية بداية من الساعة السادسة مساء، وذلك في إطار تسوية رزنامة الرابطة المحترفة الأولى.

وكشف ديوان المركب الأولمبي، في بيان، عن إجراء جديد خلال عملية بيع التذاكر عبر المنصة الرقمية "ديجي تيكات"، حيث تم تخصيص نافذتين بلونين مغايرين تحمل الأولى عبارة "شباك خاص بمشجعي اتحاد الجزائر" والثانية "شباك خاص بمشجعي مولودية الجزائر".

ووفق ذات البيان فإن الإجراء يهدف لتسهيل عملية اقتناء تذاكر هذه المقابلة المنتظرة التي ستشهد توافدا قياسيا لأنصار الناديين المتواجدين في أفضل أحوالهما هذا الموسم حيث ينافسان بقوة على لقبي البطولة والكأس المحليين كما بلغا مؤخرا ربع نهائي المنافسة الإفريقية.