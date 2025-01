Le président Tebboune reçoit le commandant d'AFRICOM

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le général Michael Langley, commandant du Commandement militaire américain pour l'Afrique (AFRICOM), ainsi que la délégation l'accompagnant.



Selon un communiqué de la présidence de la République, L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Boualem Boualem, et du Conseiller auprès du président de la République chargé des affaires en lien avec la défense et la sécurité, Boumediene Benattou.

Plus tôt dans la journée, le général Saïd Chengriha avait reçu le commandant de l'AFRICOM au siège de l'état-major de l'ANP. À l'issue de cette rencontre, un mémorandum d'entente a été signé entre le ministère de la Défense nationale de la République algérienne démocratique et populaire et le département de la Défense des États-Unis d'Amérique, visant à renforcer la coopération militaire entre les deux pays.