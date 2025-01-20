البويرة: مقتل شاب طعنا بالأخضرية

وضع شاب يبلغ من العمر 18 سنة حدا لحياة شاب آخر البالغ من العمر 16 سنة، أمسية اليوم ببلدية الأخضرية بغرب مقر ولاية البويرة، وذلك بعد توجيه ضربة بآلة حادة " سكين" على مستوى الجسم أسقطته مغشيا ليفارق الحياة قبل وصوله مستشفى الأخضرية

سكان بلدية الأخضرية، وخاصة حي لفنار و120 مسكن أين كان يقيم الضحية نزيم برڨي؛ عاشوا على الاعصاب بعد أن نزل خبر الوفاة متأثرا بالضربات التي تلقاها على مستوى الجسم، من طرف ابن مدينته بحي تالانجر بالمخرج الشمالي الشرقي لبلدية الأخضرية الذي يحتضن الأحياء الجديدة.

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" من مصادر محلية " فإن الجاني كان على تواصل دائم مع القتيل رغم فارق السن، وأنهما معروفان وسط شباب المدينة والحي و أضاف " شب خلاف بينهما ليتطور العراك إلى عملية ترصد و استعمال السلاح الأبيض و الاعتداء المفضي إلى الوفاة بعد تعرض الضحية إلى ضربة على مستوى الجسم أين ظلّ الضحية ملقى على الأرض مغمى عليه ليحول إلى مستشفى الأخضرية .

هذا و فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادثة خاصة بعد القبض على الجاني ، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتكاب الجريمة.