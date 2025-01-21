بيان بخصوص التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، عن بدء عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح .

وأعلمت ذات الهيئة في بيان لها ، أعضاء المجالس الشعبية الولائية، وأعضاء المجالس الشعبية البلدية الراغبين في الترشح، أن عملية تسليم استمارات التصريح بالترشح تبدأ اليوم الخميس 23 جانفي .

وأوضح البيان، أن عملية تسليم الاستمارات تتم بمقر المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا، وتستمر العملية طيلة أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحاً إلى غاية الساعة الرابعة مساءً

ويتضمن ملف إيداع التصريح بالترشح الوثائق الآتية:

- نسختان من استمارة التصريح بالترشيح مملوءة وموقعة من قبل المترشح (ة).

-نسخة من بطاقة إثبات الهوية مستخرج من شهادة الميلاد.

-وثيقة إثبات العضوية في أحد المجالس الشعبية المنتخبة.

- تصريح شرفي يتضمن عدم ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.

- وثيقة تثبت الوضعية تجاه الإدارة الضريبية شهادة تركية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشح (ة) تحت رعاية حزب سياسي.

- صورتان شمسيتان حدیثتان وحدد تاريخ آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح يوم الأحد 16 فيفري 2025 على منتصف الليل.

ووقّع أمس الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة يوم 9 مارس 2025 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.