أولى شاحنات الإغاثة تنطلق نحو غزة من أم البواقي

انطلقت، أمس الأربعاء، أولى شاحنات الإغاثة الجزائرية المتوجهة نحو غزة، للمساهمة في توفير مختلف المواد الأساسية والأدوية لفائدة سكان القطاع، الذي عاش ولمدة 15 شهرا كاملة عدوانا غير مسبوق تسبب في استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وتدمير كلي للمنطقة.

وخلال إشرافها على انطلاق 6 شاحنات إغاثة نحو غزة، من ولاية أم البواقي، قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي، في تصريح للصحافة، بأن "المخازن الوطنية التابعة لذات المنظمة تحوي على أزيد من 300 طن من مختلف المساعدات العينية، على غرار المواد الغذائية والأفرشة واللوازم الطبية والألبسة، بالإضافة كذلك إلى الخيم الموجهة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضافت حملاوي، أن "هذه الخطوة تأتي ضمن الحملة التضامنية الوطنية لفائدة قطاع غزة التي أطلقها الهلال الأحمر الجزائري عبر ربوع الوطن لاستقبال المساعدات العينية فقط".

وتأتي المبادرة – تضيف حملاوي - تأكيدا لموقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية وتعبيرا عن تضامنه مع سكان غزة الذين يعانون من تداعيات العدوان الصهيوني.

كما أبرزت حملاوي، أنه من المتوقع أن تنقل هذه المساعدات العينية في حال فتح جسر جوي آمن نحو قطاع غزة لضمان وصولها إلى مستحقيها.