إرهابيان يسلمان نفسيهما ببرج باجي مختار

سلّم إرهابيان نفسيهما للسلطات العسكرية، بالناحية العسكرية السادسة ببرج باجي مختار.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، تضمن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، فإنه "وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، سلّم الإرهابيان ملوكي حسني، المدعو حمزة، وملوكي أحمد، المدعو يحي، فسيهما للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار، وبحوزتهما 2 كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى."

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي – يضيف البيان - "15 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني."